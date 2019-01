tempo di lettura 1'

Continua la corsa dial box-office italiano: il sequel disi piazza ancora al primo posto nella classifica di sabato e raccoglie altri 1.1 milioni di euro, con un’ottima media di quasi 2.500 euro per sala e un totale di 2.5 milioni di euro in tre giorni, in crescita rispetto all’originale.

Sale al secondo posto, come previsto, Mia e il Leone Bianco: il film per famiglie tiene molto bene e incassa 513mila euro per un totale di tre milioni di euro in dieci giorni.

Al terzo posto La Favorita incassa 402mila euro, in forte crescita rispetto al giorno precedente, per un totale di 630mila euro in tre giorni. Quarta posizione per Glass, che incassa 316mila euro e sale a 2.8 milioni di euro. Il calo rispetto a Split inizia a farsi notare.

Quinta posizione per Ricomincio da Me, che incassa 297mila euro e sale a 511mila euro in tre giorni, Si piazza invece al sesto posto BTS World Tour Love Yourself in Seoul, che incassa ben 293mila euro in meno di 80 schermi, ottenendo la miglior media della classifica.

Da sottolineare infine i 233mila euro di Bohemian Rhapsody, che traghettano la pellicola sopra i 27 milioni di euro complessivi.