è intervenuto al Sundance Film Festival per la promozione stampa del suo nuovo film, The Report.

Come da copione, quando si è trovato davanti ai microfoni del Variety Studios allestito presso il celeberrimo festival di cinema indie di Park City, si è inevitabilmente beccato l’abituale dose di domande su Star Wars 9. Quesiti che ha dribblato con estrema sagacia.

Quando il reporter comincia a tirar fuori l’argomento citando il fatto che “Le riprese di Star Wars sono appena terminate”, Driver ha risposto “Sono finite? Io non lo so se sono finte oppure no” e quando la discussione passa in zona “Addio al villain che interpreta in Star Wars” l’attore comincia a ironizzare tirando in ballo Dan Jones, il personaggio che interpreta in The Report.

Le riprese di Episodio IX dovrebbero proseguire almeno fino a metà di febbraio.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).