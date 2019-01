tempo di lettura 1'

Ve lo abbiamo detto più volte e lo abbiamo ribadito anche ieri nel comunicarvi i primi dettagli sulla presenza della Disney negli slot pubblicitari deldi domenica: è mediamente impensabile che le prime immagini dipossano arrivare durante l’attesissimo match con la Star Wars Celebration alle porte.

E, difatti, stando alle indiscrezioni di Deadline, il film di J.J.Abrams non ci sarà.

Anche se lo scorso anno il primo teaser di Solo: A Star Wars Story è arrivato proprio a margine del Super Bowl, l’Episodio 9 è un evento già in sé che non ha bisogno della cassa di risonanza del Big Game. Motivo per cui lo studio concentrerà “l’imprecisato numero di spazio pubblicitari” acquistati sulle varie pellicole in arrivo nei prossimi mesi, ovvero Captain Marvel, Avengers: Endgame, Dumbo, Aladdin e Toy Story 4 (June 21).

Ovviamente vi terremo aggiornati…