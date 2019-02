tempo di lettura 1'

a dominare la classifica italiana venerdì, con 333mila euro e un totale in due giorni di 600mila euro. Nel corso del weekend il film dovrebbe ingranare la marcia, trattandosi di una pellicola per famiglie.

Seconda posizione per Creed II, che incassa 242mila euro e sale a quasi 5 milioni di euro complessivi. Al terzo posto cresce molto Green Book, con 222mila euro e un totale di 338mila euro in due giorni. Quarto posto per Il Primo Re, che incassa altri 126mila euro salendo a 212mila euro in due giorni.

Quinto posto per l’ultima nuova uscita in top-ten, L’Esorcismo di Hannah Grace, con 113mila euro e 193mila euro complessivi in due giorni.