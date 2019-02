tempo di lettura 2'

L’entrata in scena di Han Solo inha soddisfatto tutti gli appassionati della saga.

Il conceptual artist della Lucasfilm Christian Alzmann ha condiviso in rete un suggestivo concept art in cui possiamo vedere una versione alternativa dell’entrata in scena del noto personaggio interpretato da Harrison Ford.

L’idea alternativa mostrava Han Solo circondato da alieni svenuti (per aver bevuto troppo) in una cantina dopo aver abbandonato la sua vita da padre di famiglia in seguito al passaggio al Lato Oscuro di suo figlio.

Ecco il concept:

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo post del forum Star Wars.

Scritto da J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, e diretto da Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Bryan Burk.

Nel cast John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, e Max von Sydow oltre a membri del cast originale quali Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, il film è uscito il 18 dicembre negli USA, il 16 in Italia.

FONMTE: CB