tempo di lettura 1'

continua a dominare la classifica italiana in un venerdì nettamente in calo rispetto a un anno fa (c’era). 297mila euro per la pellicola di Clint Eastwood, che sale a 527mila euro in due giorni.

Seconda posizione per 10 Giorni Senza Mamma, che cresce rispetto a giovedì e potrebbe riservare qualche sorpresa tra oggi e domani: 239mila euro per la commedia, che sale a 363mila euro in due giorni. Sale al terzo posto Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto, pronto a scalare la classifica oggi e domani. Con 202mila euro, il film d’animazione sale a 3.9 milioni complessivi.

Al quarto posto troviamo Green Book, che incassa 182mila euro e sale a 2.6 milioni di euro, mentre al quinto troviamo Creed II, con 76mila euro e un totale di 5.5 milioni di euro. Il Primo Re, al sesto posto, incassa 74mila euro e sale a 1.3 milioni di euro: il film si mantiene in linea con Veloce come il Vento.