tempo di lettura 1'

La Sony Pictures ha annunciato l’uscita del quarto episodio della saga animata di Hotel Transylvania.

Il film arriverà nelle sale americane il 22 dicembre 2012, lo stesso weekend in cui uscirà il musical Wicked, un film live action senza titolo della Disney e un film animato della Warner Bros. Non solo: in quei giorni arriverà nelle sale anche Avatar 3.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa ha avuto un grande successo, incassando 167 milioni di dollari negli USA (in linea con il secondo episodio) e 528 milioni nel mondo (l’incasso più alto del franchise), di cui 12.2 in Italia (anche qui record per il franchise). Complessivamente la saga ha raccolto 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!