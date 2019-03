Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La narrazione che si è creata intorno alle “perplessità” disuha preso una ben nota e spiacevole deriva tanto che a nulla è servito ricordare che la questione è stata affrontata (e risolta) dal diretto interessato anche nel documentario presente nell’edizione home video della pellicola di Rian Johnson.

Di recente però l’attore che – in un modo o nell’altro – tornerà (?) a vestire i panni di Luke Skywalker nel nono episodio, è tornato a parlare della pellicola a margine degli eventi stampa per la seconda stagione di Knightfall.

La star ha spiegato:

Volevano che passassi vicino a C-3PO senza neanche notarlo. Ho detto “Non posso farlo!” e Rian mi ha risposto “Ok, vai e fai quello che vuoi”. Così gli sono passato vicino e ho fatto quello che volevo. Nella sceneggiatura c’è scritto “Dimentica il passato, uccidilo se devi” e stanno facendo un buon lavoro in tal senso […] Ho pensato che Luke non avrebbe mai rivisto di nuovo il suo miglior amico. Ma tendi a osservare la cosa dal tuo punto di vista, Ho detto che per me era un errore non far riunire, in alcun modo, queste tre persone. Ma mi sa che mi sbagliavo perché non pare interessare a nessuno.