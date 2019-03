tempo di lettura 1'

Starwars.com ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro firmato da Christian Baluvelt,. Come non farsi mangiare dagli Ewok e altre tecniche di sopravvivenza galattiche.

Nel volume l’autore di Be More Yoda e Be More Vader spiega le tecniche per restare vivi nella galassia di Star Wars con una lista dettagliata di letali predatori da cui guardarsi le spalle con consigli su come cavarsela da ogni tipo di situazione, anche dopo esser stati mangiati.

Uno dei consigli per non farsi mangiare dagli Ewok? “Diventa amico di uno” ha suggerito l’autore. “Un solo Ewok difficilmente riuscirà a mangiarti da solo. […] Ma se porti un Ewok dalla tua parte, avrai qualcuno che ti difenderà davanti al resto della tribù“.

Il libro sarà disponibile in lingua originale dal 24 settembre.

A seguire potete ammirare la copertina e due anticipazioni sul contenuto (con una grafica non definitiva).

