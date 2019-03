tempo di lettura 1'

I fratelli Russo hanno da sempre apprezzato i vari tributi o fan art relativi ai loro progetti

Per questo hanno deciso di condividere in rete in particolare video tributo firmato da Russo Rinaldo che mostra i sei Avengers originali (Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco e Captain America) in versione Simpson in vista di Avengers: Endgame.

Lo potete vedere qua sotto:

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB