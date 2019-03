tempo di lettura 2'

Suparliamo del mondo dell’intrattenimento a tutto tondo.

Recensioni, notizie, approfondimenti, interviste, curiosità.

Ma discutere di cinema e televisione ormai non può prescindere dal trattare anche un argomento come lo screen turism, ovvero quell’area specifica della promozione turistica collegata ai luoghi che ospitano – o hanno ospitato – le riprese di film o serie tv universalmente note o alle aree che vedono sorgere parchi a tema, come quelli della Disney o della Universal, pieni zeppi di attrazioni ispirate a quel cartoon, a quella saga o a quel programma televisivo.

Ed è proprio per questo che, nel corso degli anni, vi abbiamo accompagnato agli Universal Studios di Orlando, a Disneyland Paris o sulle location di Star Wars e Il Trono di Spade. Ci siamo vestiti da “Guida Turistica” per raccontarvi tutto quello che c’è da sapere qualora decidiate d’intraprendere un viaggio alla scoperta di luoghi destinati a restare scolpiti indelebilmente nella vostra mente (e nei vostri cuori, soprattutto) che, magari, avete già avuto modo di vedere su uno schermo, grande o piccolo, domandandovi “Chissà dove starà?“.

Per questo segnaliamo la nuova iniziativa dell’ente turistico irlandese in occasione di San Patrizio.

Anche quest’anno, il Global Greening, iniziativa lanciata proprio da noi di Turismo Irlandese, porterà il verde dell’isola di smeraldo in tutto il mondo per celebrare il patrono d’Irlanda. E anche quest’anno Instagram si popolerà di foto di monumenti, torri e siti illuminati di verde grazie al nostro contest #Italialovegreen.

Le città che partecipano al contest sono Matera, Napoli, Roma, Pisa, Orvieto, Livorno e Reggio Calabria. Per partecipare è sufficiente scattare un selfie o una foto davanti al sito/monumento italiano illuminato di verde e postarlo su Instagram usando l’hashtag #Italialovegreen: si avrà così la possibilità di vincere un bellissimo weekend in Irlanda(nello specifico a Belfast). Maggiori informazioni sul contest a questo link: www.irlanda.com/greening