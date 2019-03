Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Doveva essere uno di quei tipici film da colpo grosso, ambientato dagli anni ’70 fino ai nostri giorni. Trattava di gang di mutanti, di senso di appartenenza, di tribalismo in un ecosistema in stile bayou. Delle paludi di New Orleans.

Sarebbe stato uno spasso. So che Channing ha lavorato allo script per trasformarlo in una commedia romantica. L’ho letto e mi è piaciuto molto, anche se era molto diverso rispetto a quello a cui stavo lavorando. Ma ora la Disney ha le redini di tutto perciò non so quali siano i piani.