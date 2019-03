tempo di lettura 1'

È ancoraa mantenersi in testa al box-office italiano venerdì: il film Disney incassa 502mila euro, per un totale in due giorni di 877mila euro. La distanza con, uscito sempre a marzo, diventa più ampia: oggi e domani saranno giornate chiave per fare un confronto tra i due film.

Seconda posizione per A un Metro da Te: il film drammatico tiene bene e incassa 166mila euro, salendo a quasi due milioni. Terzo posto per Bentornato Presidente, che incassa 92mila euro e sale a 150mila euro in due giorni: ci si aspettava uno slancio nettamente diverso per la commedia con Claudio Bisio.

Quarta posizione per Captain Marvel, che incassa 59mila euro e sale a 9.4 milioni. Sale al quinto posto Il Professore e il Pazzo, che incassa 44mila euro e arriva a 600mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al sesto posto The Prodigy – Il Figlio del Male incassa 43mila euro e sale a 78mila euro in due giorni, mentre Captive State chiude la top-ten con 28mila euro e un totale di 47mila euro in due giorni.