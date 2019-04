tempo di lettura 1'

In rete è approdato il primo poster di, film diretto da di(American Psycho) incentrato sulla figura di Charles Manson, interpretato nel progetto dah ( qui potete leggere la nostra recisione dal Festival di Venezia ).

La trama è incentrata su tre donne condannate a morte nel caso giudiziario relativo agli imici compiuti da Manson. La condanna viene poi ridimensionata in un carcere a vita. Le tre, inizieranno col tempo a prendere coscienza di cosa hanno fatto e degli orribili crimini delle quali si sono macchiate con il famigerato omicida.

Lo script è di Guinevere Turner, già autrice della sceneggiatura di American Psyco con Mary Harron. È in parte basato sui libri The Family di Ed Sanders e The Long Prison Journey of Leslie Van Houten di Karlene Faith.

Il film arriverà nelle sale americane il 10 maggio. Potete vedere il poster qua sotto:

