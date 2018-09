Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il filmdiretto da qui la nostra recensione) racconta gli eventi che hanno portato agli omicidi compiuti dai seguaci didal punto di vista di tre delle ragazze che vivevano con lui nel ranch in cui vivevano i membri della “setta” e sono state poi arrestate e condannate per i brutali crimini.

A interpretare Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins sono state le giovani attrici Hannah Murray, Sosie Bacon e Marianne Rendón che hanno avuto il compito di mostrare un lato quasi inedito di una storia molto conosciuta, prevalentemente dal punto di vista maschile.

Ecco quello che ci hanno raccontato le tre star del film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti.

Come avete affrontato questa tematica complicata in cui si affronta il tema dell’identità e della manipolazione degli altri?

Murray: È molto interessante perché nel film si possono vedere due fasi diverse della vita di Leslie: la seguiamo mentre subisce il lavaggio del cervello, come accade anche a tutte le altre donne, e poi quando esce da questa dipendenza. Per me è stato davvero importante essere sempre consapevole in ogni momento della fase in cui ci trovavamo durante le riprese.

Bacon: Per me è stato davvero difficile interpretare una persona reale, che è ancora viva, perché ero molto nervosa non volendo rappresentarla in modo sbagliato e non c’è molto materiale su Patricia. Per questo motivo ho deciso di avvicinarmi alle riprese nel modo in cui faccio quasi sempre: ho sfruttato le informazioni che avevo e ho usato la stessa tecnica, ovvero cercare di “vivere” il suo percorso e il suo passato per rendere ogni momento specifico. Non sapevo in nessun modo se ero simile a lei perché non la conoscevo e volevo esserle vicina dal punto di vista emotivo, piuttosto che copiarla in qualche modo. Per me era davvero importante rappresentare il suo cuore e la sua anima per capire chi era e interpretarla in modo rispettoso.

Rendón: Ero davvero felice che Susan Atkins abbia scritto un libro in cui racconta la sua versione dei fatti, in modo da poter conoscere la sua storia narrata in prima persona. Avere a disposizione direttamente la sua prospettiva mi ha aiutata molto, anche perché è morta quasi dieci anni fa.

Prima di accettare la parte conoscevate la storia di queste tre donne e del loro ruolo nei crimini di Charles Manson?

Murray: Penso che tutti sappiano qualcosa del caso di Manson o ne abbiano sentito parlare. Mi ricordo che quando ero una teenager ne ero a conoscenza, sapevo dell’omicidio di Sharon Tate e del fatto che lui fosse il leader di una setta… Quello che penso nessuna di noi sapesse, prima di lavorare al film, fosse la storia individuale di queste tre donne, chi erano o persino i loro nomi. Nessuna di noi conosceva il ruolo di Karlene Faith che, come si vede, è stata una figura davvero importante nel “deprogrammarle” e quello che hanno vissuto.

Bacon: Io non sapevo quasi nulla di quello che ho poi scoperto facendo le mie ricerche dopo aver fatto le audizioni e aver ottenuto il ruolo, come le loro storie e il passato di ognuna di loro. Ciò che è interessante del film è che non approfondisce quanto accaduto prima degli eventi mostrati, però noi conosciamo il loro passato, in modo da portare in vita alcune delle loro esperienze precedenti e perché si trovavano in questa situazione. Penso che fossero delle ragazze normali e quello è l’elemento importante da far capire.

Rendón: Ogni momento nel film era realmente accaduto, come ad esempio la litigata tra Manson e Sadie a cena. Ho imparato davvero molto leggendo lo script!

Avete fatto molte prove prima dell’inizio delle riprese o vi siete incontrate direttamente sul set?

Murray: Abbiamo avuto a disposizione solo un paio di giorni per le riprese, non abbiamo potuto provare molto. Tutte abbiamo però parlato molto con Mary e, personalmente, non amo provare molto. Io e Mary ci siamo sedute con lo script e abbiamo parlato di ogni scena e di quello che stava accadendo, del suo significato, di cosa volevamo rappresentare…

Rendón: Di solito non si prova molto e io provengo dal mondo del teatro e amo davvero farlo, quindi ho apprezzato che Mary ci abbia dato l’occasione di avvicinarsi al materiale qualche giorno prima delle riprese.

Su quali aspetti vi siete concentrate con la regista Mary Harron?

Bacon: Guinevere Turner ha sviluppato e scritto la sceneggiatura in circa quattro anni. Era importante per lei e Mary raccontare la storia delle “ragazze di Manson” dal loro punto di vista e da quello della riabilitazione, se vogliamo chiamarla così, in prigione e dopo senza dimenticare la prospettiva di Karlene Faith che ha deciso di occuparsi di loro e ha lottato davvero per portarle a capire quello che avevano fatto, porre fine a quel lavaggio del cervello e affrontare una situazione così triste. Penso che abbiano davvero raccontato la storia di Manson attraverso uno sguardo femminile, approccio che non è mai stato usato prima d’ora, ed è importante in questo periodo tenendo conto del movimento #MeToo e non solo. Tutto quello che ruota intorno a Manson si concentra molto sul mondo maschile ed è qualcosa che mi annoia ormai, voglio vedere qualcosa di diverso. Probabilmente non avrei girato il film se il progetto si fosse concentrato interamente su di lui perché queste donne non erano una massa di ragazze folli hippie prive di identità, avevano storie e vite individuali. Ho sentito che per me, e credo anche Mary, fosse importante far emergere questo elemento, e sicuramente è stato così per Guinevere.