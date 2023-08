Siamo ufficialmente ad agosto: alla fine del mese inizierà l’80 esima edizione del Festival di Venezia. Noi saremo al lido dal 30 agosto al 9 settembre per raccontarvi tutti i film che concorreranno al Leone d’Oro di quest’anno, ma nell’attesa vi proporremo, ogni settimana, un podcast esclusivo intitolato Road to Venezia, sulla scia di quanto fatto con Road to Cannes qualche mese fa.

Le cinque puntate di Road to Venezia usciranno ogni martedì a partire da oggi: la prima è disponibile gratuitamente per tutti, su piattaforme come Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts, ma anche qui sul sito. Le successive quattro saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati a Badtaste+: abbonarsi è semplicissimo, costa solo 9.99 euro all’anno!

Ogni episodio di Road to Venezia ripercorre un’edizione del Festival tra quelle che a nostro avviso hanno assegnato i Leoni d’Oro più discutibili: Gabriele Niola e Bianca Ferrari raccontano cosa è successo in quell’anno, che edizione fu, chi assegnò i premi e commentano sia i film che hanno vinto e che oggi sono poco noti o poco ricordati che i più illustri sconfitti. Alla fine poi “aggiustano” il palmares con il senno di poi.

Un appassionante chiaccherata di più di mezz’ora che permetterà di scoprire di più su alcune delle edizioni più memorabili e discusse della lunga storia del festival e anche alcuni dei film più sconosciuti ad aver portato a casa uno dei premi più importanti del mondo del cinema.

Ecco il calendario con gli episodi:

1947 (1 agosto): È la prima, vera, grande edizione del dopoguerra di Venezia, quella che imposta molte delle consuetudini che ancora oggi regolano i festival. I film sono per la prima volta tantissimi e spuntano Orson Welles, Alfred Hitchcock e l’eroe del cinema d’autore dell’epoca, Emilio Fernandez. A vincere però è un film che in pochi, già durante il festival, avevano visto e oggi è impossibile da trovare. – ASCOLTA – FREE

Trovate tutte le informazioni sul Festival di Venezia nella nostra sezione.

Qui invece trovate tutti i nostri podcast esclusivi.

