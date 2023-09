Siamo arrivati alla fine dell’80esima edizione del Festival di Venezia, e in occasione dell’attesissima premiazione noi di BadTaste.it facciamo un consuntivo sul concorso di quest’anno. Ci sarà tempo, poi, per commentare i vincitori scelti dalla giuria guidata da Damien Chazelle, ma già da ora possiamo dire che il livello medio dei 23 film in competizione è stato decisamente alto, a partire dall’ottimo film d’apertura, Comandante di Edoardo De Angelis, scelto suo malgrado per lanciare l’edizione di quest’anno (in sostituzione di Challengers di Luca Guadagnino, rinviato a causa degli scioperi di Hollywood).

Ecco quindi il nostro schema con i nostri voti, accanto ai voti della stampa internazionale (RT sta per RottenTomatoes, MC sta per MetaCritic, i due principali aggregatori di recensioni) e a quelli della stampa italiana+straniera (in base allo specchietto del daily di ciakmagazine distribuito a Venezia).

Trovate tutte le notizie sul Festival di Venezia nella nostra scheda.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate