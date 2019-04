tempo di lettura 1'

Durante la promozione diha condiviso un ricordo dal set dei primi film di Avengers e nello specifico ha fatto riferimento a una scena che si è rivelata particolarmente difficile da portare a termine

Si tratta, probabilmente, del momento in cui i Vendicatori e Nick Fury discutono. Girare la sequenza si è rivelato molto arduo per i protagonisit, ma soprattutto per il regista Joss Whedon:

Mi pare fosse Avengers o Age of Ultron, c’era una scena con i sei Vendicatori originali con una battuta da dire ognuno. Doveva essere una cosa semplice, ma non riuscivamo a trattenerci. Continuavamo a scoppiare a ridere. E Joss Whedon, che era esausto, si arrabbiava sempre di più. Ma più si arrabbiava e più a noi faceva ridere.

Ha poi aggiunto: