a vincere la sfida al box-office italiano nel weekend di Pasqua: il film con Paola Cortellesi incassa infatti 1.1 milioni di euro (di cui oltre la metà domenica), ottenendo una media di oltre 1.900 euro per sala (nessun titolo ha superato i duemila).

Al secondo posto After incassa altri 974mila euro, per un totale di ben 5.2 milioni di euro. Terza posizione per La Llorona – Le Lacrime del Male, che incassa 607mila euro per un totale di 748mila euro in cinque giorni. Quarto posto per Dumbo, che incassa 408mila euro e sfiora i dieci milioni complessivi.Al quinto posto Il Campione raccoglie quasi 300mila euro, mentre al sesto posto Shazam! raccoglie 277mila euro e sale a 3.4 milioni complessivi. Scende al settimo posto Hellboy, che incassa 262mila euro e sale a 1.2 milioni di euro. All’ottavo posto crolla Wonder Park, con 176mila euro e un totale di 985mila euro, mentre Cafarnao – Caos e Miracoli al nono posto incassa 143mila euro e sale a 489mila euro complessivi.

Chiude la top-ten A Spasso con Willy, che debutta con 127mila euro.

Tra le altre nuove uscite, Il Ragazzo che diventerà Re apre al tredicesimo posto con 65mila euro, Le Invisibili al quattordicesimo con 64mila euro.