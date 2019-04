tempo di lettura 1'

ha iniziato il suo percorso al box-office mondiale, a partire dalla Cina dove ha già iniziato a battere record. Pur uscendo oggi, sono già disponibili le prime stime d’incasso per la Repubblica Popolare (grazie al fuso orario): si parla di un giorno d’esordio da 89.6 milioni di dollari, che proietterebbe la pellicola verso il miglior incasso di sempre per un film americano. A livello di prevendite, Endgame ha già battuto un record storico con ben 110 milioni di dollari d’incasso (Monster Hunt 2 aveva totalizzato circa 60 milioni). La cosa ancora più impressionante è che si tratta in gran parte di anteprima di mezzanotte (come nel resto del mondo).

Ricordiamo che Infinity War aveva incassato 191 milioni di dollari in tre giorni, chiudendo poi a ben 360 milioni di dollari (in Cina i film hanno una finestra di circa un mese, ampliata nel caso di successi notevoli).

Secondo una fonte citata da Variety, le previsioni sono di circa 520 milioni di dollari di incasso finale nella sola Cina: proprio la presenza di questo territorio nella release globale in in day-and-date lascia immaginare che Endgame possa sfondare quota 1 miliardo di dollari mondiali già nel primo weekend di sfruttamento (ma la durata monstre di tre ore potrebbe ridurre queste possibilità, visto il numero inferiore di spettacoli).