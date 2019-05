tempo di lettura 1'

Calano gli incassi al box-office italiano: ieri sono stati raccolti 2.5 milioni di euro, mentre un anno fa ne erano stati raccolti 3. Tuttavia, non èil problema: ieri il film ha incassato 1.6 milioni di euro, quando un anno fane incassava 1.4. Complessivamente la pellicola dei Marvel Studios arriva quindi a 21.8 milioni di euro in otto giorni di sfruttamento.

Al secondo posto, ottimo esordio per Stanlio e Ollio, con 210mila euro, mentre scende al terzo posto Ma Cosa ci Dice il Cervello con 188mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro. Al quarto posto troviamo Attacco a Mumbai, con 91mila euro e un totale di 152mila euro in due giorni, mentre chiude la top-five Non Sono un Assassino, con 79mila euro e un totale di 119mila euro in due giorni.