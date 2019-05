tempo di lettura 2'

Manca ancora un bel po’ alla prossima edizione degli Oscar, eppure con l’arrivo di Avengers: Endgame nei cinema già si parla delle possibilità per il cinecomic Marvel di entrare in gioco alla prossima stagione dei premi.

Il primo a gettare benzina sul fuoco, in tal senso, è stato Erik Davis di Fandango. Stando al direttore del celebre sito, di recente si è tenuta una proiezione per i membri dell’Academy, a riprova che la Casa delle Idee starebbe pensando a una massiccia campagna promozionale in vista dei prossimi premi.

Il Washington Post ne ha parlato con Anthony e Joe Russo, che hanno rivolto la loro attenzione a Rober Downey Jr., meritevole secondo loro di una statuetta come miglior attore protagonista.

“Il suo lavoro complessivo per questi film è impressionante” ha ammesso Joe. “Se si guarda al lavoro svolto per solamente gli ultimi quattro film si tratta qualcosa di fenomenale… merita un Oscar forse più di chiunque altro negli ultimi 40 anni per il modo in cui ha motivato la cultura popolare”.

Ha poi spiegato che alcuni momenti di Endgame sul grande schermo “spezzano il cuore. Sta portando tutto il mondo alle lacrime“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.