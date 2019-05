tempo di lettura 1'

In occasione del debutto del nuovo trailer di, Jon Watts ha parlato con Fandango della sua ultima fatica dal 10 luglio nei cinema italiani.

In tale occasione il regista ha confermato l’identità di due personaggi di Homecoming che non torneranno in questo secondo capitolo, ovvero Liz Toomes e suo padre, interpretati da Laura Harrier e da Michael Keaton.

In passato ci sono state voci sul ritorno di Keaton, ma stando al regista sembra che non sia questo il caso.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.