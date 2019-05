tempo di lettura 2'

Quando Numan Acar (Homeland, Aladdin) è stato annunciato come un nuovo componente del cast dinel ruolo di “Dmitri”, i fan hanno suggerito la possibilità che l’attore fosse stato scelto per interpretare Dmitri Smerdyakov, che nei fumetti è noto come

L’attore si vede fugacemente in una scena dell’ultimo trailer (come mostra l’immagine di copertina dell’articolo), nella squadra di Nick Fury, quando Peter Parker e Mysterio fanno conoscenza.

Alcuni giornalisti hanno chiesto delucidazioni a Jon Watts in persona sul set del film. Il regista non ha voluto sbilanciaris, ma ha ammesso:

Dunque, Dmitri nel film lavora per Nick Fury e credo che chiunque lavori per Fury debba avere un passato misterioso. Non intendiamo confermare chi è…ma nemmeno smentire.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.