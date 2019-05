tempo di lettura 1'

Grande esordio al box-office americano per

Dopo l’ottimo risultato alle anteprime di giovedì sera (oltre 5.9 milioni di dollari in 3.000 cinema), la pellicola ha raccolto un totale di 22.6 milioni di dollari venerdì (incluse le anteprime), ed è destinata a vincere il weekend spodestando per la prima volta Avengers: Endgame dalla vetta. Pokémon: Detective Pikachu aveva debuttato al primo posto venerdì scorso, ma da allora Endgame era tornato in cima sia nel corso del weekend che di tutti gli infrasettimanali.

Il secondo episodio della saga di John Wick aveva debuttato con 10 milioni di dollari nel suo primo giorno, il che lascia immaginare che questo terzo film chiuderà il weekend intorno ai 57 milioni di dollari.

Al secondo posto venerdì Endgame incassa altri 7.3 milioni di dollari, salendo a 748.8 milioni di dollari in 22 giorni: nel weekend dovrebbe raccogliere in totale circa 28/29 milioni, superando i 760 milioni di Avatar e diventando il secondo maggiore incasso di sempre nella classifica che non tiene conto di inflazione o biglietti staccati.

Al terzo posto, Pokémon: Detective Pikachu incassa 6.2 milioni di dollari, un brusco calo che dovrebbe comunque garantirgli altri 22/23 milioni nel weekend.

Apre al quarto posto A Dog’s Journey, con 2.5 milioni di dollari, mentre al sesto posto The Sun is Also a Star apre con un milione di dollari.

Vi terremo aggiornati!