il film in grado di spodestare per la prima volta dal dominio del weekend. La pellicola con Keanu Reeves si mantiene sopra le più rosee aspettative iniziali e raccoglie ben 57 milioni di dollari, che sommati ai 35.2 milioni del debutto internazionale diventano 92.2 milioni di dollari in tutto il mondo. Negli USA il risultato è quasi il doppio dell’esordio del secondo film (30.4 milioni).

Scende al secondo posto, dopo tre weekend in testa, Avengers: Endgame. Il film dei Marvel Studios incassa altri 29.4 milioni di dollari, per un totale di 771 milioni di dollari nei soli Stati Uniti: è ufficialmente il secondo maggiore incasso di sempre negli USA dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza (937 milioni di dollari), e sopra Avatar. Dobbiamo comunque ricordare, come sempre, che tale classifica non tiene in considerazione né i biglietti staccati né l’inflazione, ma solo i numeri puri. In tutto il mondo Endgame ha ora raggiunto i 2.6 miliardi di dollari: se incasserà altri 173 milioni di dollari batterà Avatar.

Al terzo posto negli USA troviamo Pokémon: Detective Pikachu, con 24 milioni di dollari e un totale di 94 milioni di dollari (287 nel mondo).

Apre al quarto posto A Dog’s Journey, con 8 milioni di dollari (23.4 nel mondo), mentre al quinto posto The Hustle incassa 6 milioni di dollari e sale a 23.1 milioni complessivi. Sesta posizione per The Intruder, che incassa 4 milioni di dollari e sale a 28 milioni complessivi, mentre Long Shot al settimo posto incassa 3.4 milioni di dollari e sale a 25.7 milioni complessivi. Ottava posizione per The Sun is Also a Star, con un esordio di 2.6 milioni di dollari, mentre chiudono la top-ten Poms (con 2 milioni di dollari e un totale di 10 milioni di dollari) e Uglydolls (con 1.6 milioni di dollari e un totale di 1.6 milioni di dollari).