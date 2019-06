tempo di lettura 1'

Giugno inizia con il piede giusto al box-office italiano, con un forte incremento rispetto all’anno scorso.

Sabato Aladdin ha raccolto ben 923mila euro, portandosi sopra i 10 milioni di euro (10.3 per l’esattezza): è il quarto film a superare questa soglia nel 2019, tutti e quattro sono film Disney.

Al secondo posto Godzilla II: King of the Monsters incassa 323mila euro, portandosi a 710mila euro in tre giorni, mentre al terzo posto Il Traditore raccoglie 303mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro. Al quarto posto Rocketman incassa 211mila euro, con un ottimo incremento e un totale in quattro giorni di 514mila euro.

Chiude la top-five Dolor Y Gloria, con 105mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro.