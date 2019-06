tempo di lettura 2'

Nonostante sia stato un ottimo weekend al box-office americano in confronto allo stesso periodo di giugno di un anno fa, le due grandi nuove uscite non hanno brillato.

In testa alla classifica debutta Pets 2: Vita da Animali, con 47.1 milioni di dollari: la metà di quanto incassò il primo film all’apertura, e nonostante non sia una brutta cifra è comunque inferiore alle aspettative soprattutto se si pensa che il cartoon è arrivato in 4.561 cinema (la seconda distribuzione più ampia dopo Avengers: Endgame). La Universal sperava di superare almeno i 50 milioni: a questo punto molto si giocherà sulla tenuta, complice la stagione estiva ormai iniziata, tuttavia l’arrivo di Toy Story 4 potrebbe porre non pochi problemi. Frena anche l’esordio all’estero, con un totale worldwide finora di 97 milioni di dollari (ne è costati un’ottantina).

Debutto molto sotto tono per X-Men: Dark Phoenix, che incassa solo 33 milioni di dollari (nessun film della saga aveva mai incassato meno di 50 milioni): la stessa Fox puntava ad almeno 40 milioni. Le attuali proiezioni, basate sulle statistiche della saga, indicano un incasso a fine corsa inferiore ai 100 milioni. A livello internazionale, però, la pellicola è arrivata a 107 milioni, per un totale globale di 140 milioni.

Terzo posto per Aladdin, con 24.5 milioni di dollari e un totale di ben 232 milioni di dollari. In tutto il mondo il film Disney ha raggiunto i 605 milioni di dollari.

Frena invece pesantemente Godzilla II: King of the Monsters, con un calo del 67% e 15.5 milioni di dollari d’incasso, per un totale di 78.6 milioni di dollari. In tutto il mondo la pellicola ha raggiunto i 292 milioni di dollari.

Chiude la top-five Rocketman, che tiene meglio e incassa 14 milioni di dollari, arrivando a un totale di poco più di 50 milioni in dieci giorni (che diventano 101 in tutto il mondo).

Al sesto posto troviamo Ma, con 7.8 milioni di dollari e un totale di 32.7 milioni di dollari. Al settimo posto John Wick 3: Parabellum incassa 7.4 milioni di dollari e sale a 138 milioni complessivi (252 in tutto il mondo), ottavo posto per Avengers: Endgame con 4.8 milioni di dollari e 824 milioni complessivi (2.7 miliardi nel mondo).

Chiudono la top-ten Pokemon: Detective Pikachu con 2.9 milioni di dollari e un totale di 137 milioni di dollari (409 in tutto il mondo) e Booksmart con 1.5 milioni di dollari e 17.8 complessivi.