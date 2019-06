tempo di lettura 1'

Dalla Cina arrivano tre nuovi banner promozionali di, atteso cinecomic conin uscita nelle sale il 10 luglio.

Si tratta di tre locandine in cui Peter Parker appare con i tre costumi che indosserà in giro per l’Europa tra Venezia, Londra e Praga.

Potete ammirarle qui di seguito:

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home





Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.