Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Durante un’intervista con Associated Press , in occasione del suo debutto alla presentazione degli MTV Movie Awards,ha alluso al sequel di, il cinecomic DC di David F. Sandberg arrivato nelle sale ad aprile.

L’attore ha svelato che la stesura della sceneggiatura del secondo capitolo è già cominciata e che le riprese dovrebbero partire in tarda primavera o inizio estate nel 2020. La pellicola, perciò, dovrebbe arrivare al cinema nel corso del 2021.

Con un budget di circa 90 milioni di dollari, Shazam! ha incassato in tutto il mondo 363 milioni di dollari. Durante la promozione del film sia il regista Sandberg che il produttore Peter Safran hanno dichiarato di essere interessati a portare avanti la loro collaborazione.

Levi ha comunque ringraziato la sua occasione con la DC per la grande attenzione ricevuta.

“Questo evento è un’estensione di ciò che mi ha portato Shazam!” ha detto in riferimento agli MTV Movie & TV Awards. “Mi ha aiutato a fare il salto con ruoli di presentatore di maggiore calibro. Amo provare e far provare gioia alle persone, perciò con questa cerimonia credo si tratti del migliore approccio“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).