Variety annuncia il nome di un nuovo ingresso nel cast di, il cinecomic Marvel in solitario dedicato al personaggio di Scarlett Johansson.

Si tratta di Ray Winstone, che di recente abbiamo visto in King of Thieves e a fine anno in Cats. Per il momento non è noto chi interpreterà l’attore.

La produzione, ricordiamo, è al momento a Budapest.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast di Black Widows ci saranno Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle e Florence Pugh anche se non è stato ancora fato un annuncio.

La pellicola sarà al cinema nel 2020.

Alla regia troviamo Cate Shortland (Lore) su uno script di Jac Schaeffer rimaneggiato da Ned Benson.