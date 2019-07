Giusto qualche giorno fa, a margine della promozione stampa diè tornato a parlare dipuntualizzando l’ovvio: la pellicola difficilmente avrà un seguito

In una recente intervista rilasciata al collega Justin Long durante il podcast Life is Short (via EW), Jeremy Renner ha invece raccontato un aneddoto molto interessante relativo al primo film di Guillermo del Toro: la parte di Hellboy era stata offerta proprio a lui.

Leggevo lo script e pensavo “Non riesco ad afferarlo”. Proprio non riuscivo a entrare in connessione col materiale. Non riuscivo a comprendere cosa avrei potuto fare con un personaggio come questo e quindi dovetti rifiutare. Non provo alzun genere di rimpianto. Zero. Per lo più continuo a pensare “Sono felice di non averlo fatto”. Sono convinto di aver fatto una scelta sensata e non perché a prescindere dal film, sia esso ben fatto o meno, è proprio che… non mi ci vedevo.

Come noto, Hellboy è stato poi interpretato, per due volte, da Ron Perlman nelle pellicole di Guillermo del Toro. Jeremy Renner, da parte sua, ha avuto modo e maniera di recuperare il terreno in materia di cinecomic grazie all’Universo Cinematografico della Marvel.

