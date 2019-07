Come promesso, ieri sera in Piazza San Marco a Venezia sulla facciata di Palazzo Ducale si è tenuto uno spettacolo di luci dedicato a, che in parte è stato girato nella città lagunare.

Lo spettacolo, unico nel suo genere e per la prima volta ospitato a San Marco, prevedeva la proiezione sulla facciata di Palazzo Ducale, sulla facciata sud-est del campanile e su uno schermo olografico posizionato tra le due colonne del Todaro di un video mapping raffigurante una serie di animazioni del supereroe per un totale di 20 minuti.

In attesa delle immagini ufficiali, vi mostriamo quelle scattate dalla nostra Beatrice Pagan, che era presente in piazza. Inoltre, qualche video da Instagram!

Spider-Man Venezia

Spider-Man Venezia

Spider-Man Venezia

P_2aSpider-Man Venezia0190703_220819

Spider-Man Venezia

Spider-Man Venezia

Spider-Man Venezia













CORRELATO CON SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts esce il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.