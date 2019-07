Alice Nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata al cinema della crescita e della formazione, alla sua diciassettesima edizione decide di riavvolgere tutto e fare un bilancio del tema della crescita, guardare a cosa ha fatto il cinema in questi anni, cosa hanno da dire i grandi maestri che se ne sono occupati e ricominciare da lì.

Non è un caso che già a luglio Fabia Bettini e Gianluca Giannelli vogliano e possano annunciare ospiti internazionali e qualche film.

Ci saranno Jean-Pierre e Luc Dardenne con Le Jeune Ahmed (diretto da Cannes) che incontreranno il pubblico proprio su questi temi, con particolare riferimento al ventennale di Rosetta, il loro secondo lungometraggio di finzione che vinse il festival di Cannes.

Ci sarà poi Casey Affleck con il bellissimo Light of My Life, già visto a Berlino e centrato su un rapporto padre-figlia in un futuro distopico. Affleck accompagnerà il film e incontrerà il pubblico.

Come noto Casey Affleck è ancora al centro di diverse polemiche per le accuse di molestie sessuali sul set di I’m Not There che gli sono costate una causa e lo hanno spinto a non consegnare l’Oscar alla migliore attrice nel 2018 come inizialmente previsto. Recentemente Olivia Munn ha parlato dei due fratelli Affleck, delle accuse per le quali non si sono mai scusati e del fatto che dovrebbero farlo.

Sull’opportunità di ospitarlo Fabia Bettini ha commentato: “Casey Affleck ha già chiesto scusa, noi ci siamo innamorati del film e del rapporto con la bambina. È un rapporto padre-figlia speciale, vogliamo discutere di questo. Non ci siamo posti un problema morale, Casey Affleck non viene a dare un esempio come uomo ma a parlare di bel cinema e di una bella carriera da attore”.

Gianluca Giannelli ha aggiunto: “Se viene e incontra il pubblico è evidente quale sia il suo approccio alle cose, altrimenti rimaneva a casa. Se arriveranno domande in merito affronteremo la questione in maniera molto serena. Alice non si è mai tirata indietro rispetto alle polemiche”.

Ci saranno inoltre omaggi a Gianni Amelio con la proiezione di La Fine Del Gioco film tv RAI che segnò il suo esordio come regista, a Giuseppe Tornatore con una proiezione di Nuovo Cinema Paradiso nel suo 30ennale e una “festa per i vivi” in onore di Franca Valeri.

Infine è stato annunciato che uno dei film di Panorama Italia sarà il documentario Bellissime di Elisa Amoruso “un documentario che racconta molto bene la crescita nella famiglia”. A questo si unisce il già annunciato La Famosa Invasione Degli Orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (sempre da Cannes) in concorso.