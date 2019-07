Uno dei prossimi progetti dei fratellisarà un adattamento di Battle of the Planets , come appena appreso dal Comic-Con di San Diego ( qui trovate il nostro live blogging dalla sala H ).

Durante il panel dedicato a loro e agli sceneggiatori di Avengers: Endgame però è stato annunciato un nuovo progetto su cui metteranno le mani, ovvero un adattamento cinematografico di Grimjack, fumetto di John Ostrander e Tim Truman pubblicato dalla First Comics/IDW.

L’opera segue la storia del mercenario Grimjack e della sua crew: l’intera squadra sarà costretta a scavare nel proprio passato quando la figlia adolescente dell’uomo torna da suo padre in cerca di aiuto. Questo porterà i protagonisti tra le strade di Cynosure, una misteriosa città in cui si intersecano un enorme quantità di universi paralleli. I nostri eroi non combatteranno solo per la propria sopravvivenza, ma anche per l’equilibrio dell’esistenza stessa che tutti conosciamo.

I fratelli Russo hanno acquisito i diritti del progetto e si occuperanno della produzione.

FONTE: Collider