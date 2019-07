Black Widow sarà il primo film deiad arrivare nei cinema nel 2020.

A margine del panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego, David Harbour ha parlato per sommi capi della pellicola specificando che sarà utilissima a capire il perché del sacrificio compiuto da Vedova Nera in Avengers: Endgame:

È grandioso perché torniamo un po’ indietro nel tempo in sua compagnia. È c’è la possibilità di esplorare tutta una serie di eventi, una cosa che per me rappresenta uno degli aspetti più interessanti del film ripensando a quanto accaduto in Avengers: Endgame, il pubblico potrà esplorare come si sia giunti a un determinato punto e perché abbia scelto di sacrificarsi.

È il fulcro della narrazione della sua storia, questo viaggio a ritroso che esplora il periodo di tempo intercorso fra gli eventi di Civil War e quel particolare arco narrativo. Una “delle nostre cose” sarà che i nostri personaggi si conoscono da tanto tempo e si tratta di una relazione che ha delle ripercussioni in quello che avverrà dopo. Il fattore interessante del conoscere già la fine di un arco narrativo è dato dal poter tornare indietro e presagirlo o remare contro di esso ed è bello, per i fan, vedere questi attimi in cui i personaggi hanno dei sussulti.