Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, lo studio di animazioneha pubblicato una piccola anteprima – che è possibile vedere in coda all’articolo – del corto animato che adatta, manga scritto e disegnato da

L’anime sarà della durata di dieci minuti e verrà proiettato per la prima volta il prossimo 1° agosto durante il Fantasia Festival di Montreal, in Canada, per poi essere distribuito in versione home video in Giappone, in un bundle in edizione limitata dell’ottavo tankobon della serie, il quale verrà pubblicato il prossimo 10 settembre.

L’anime è stato diretto da Yutaro Kubo e Satomi Tani tramite un tipo alternativo di animazione descritto come “una nuova tecnica di espressione”.

Il fumetto originale viene serializzato dal 2015 sulle pagine di Monthly Comic Garden, rivista edita da Mag Garden, mentre in Italia è disponibile sotto le insegne di J-Pop.

Girl From the Other Side racconta di un mondo molto lontano con due regni in perenne conflitto tra loro: nel primo, “l’esterno”, abitano creature dall’aspetto grottesco; l’altro, “l’interno”, fa da rifugio agli esseri umani. La storia prende le mosse dall’incontro tra due abitanti di questi reami.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Anime News Network