Le altre nuove uscite: Dolcissime al settimo posto incassa 22mila euro e sale a 55mila euro complessivi, Una Famiglia al Tappeto al decimo incassa 14mila euro e sale a 33mila euro complessivi.

Tengono bene gli incassi italiani, nonostante ad agosto come sempre vi sia una frenata. Top-ten invariata sabato, conche rimane in testa portando a casa altri 130mila euro e portandosi a 1.7 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per, che incassa 108mila euro e sale a 10.6 milioni complessivi, mentre al terzo posto la nuova uscitaincassa 73mila euro, ottiene la miglior media per sala e cresce a 173mila euro complessivi. Quarta posizione per, con 39mila euro e quasi 1.1 milioni complessivi, mentre chiude la top-five, con 33mila euro e un totale di 82mila euro in tre giorni.