Nel suo intervento, Williams ha spiegato che il fratello ha scritto più di due ore di musica che spazierà tra ogni tema della saga:

Si tratterà comunque di accenni, come accaduto ne Gli Ultimi Jedi:

Nello stile tipico di John, i temi verranno “nascosti”. Dovrete cercarli – non sarà difficile trovarli, ma dovrete cercarli. Vedrete il film scorrere e sentirete due battute di un tema, e vi farete trascinare lontano da esso. Mi capita spessissimo con la sua musica, e mi distraggo da quello che dovrei fare, che è contare, tenere il tempo e intervenire al momento giusto. John continua a scrivere musica difficile per me. A me va benissimo… ma mi chiedo se gli ho fatto qualcosa di male da piccolo! È meraviglioso: ha un’energia incredibile a 87 anni, qualcosa che fatico a credere. Mi chiedo come faccia a stare davanti a un’orchestra a dirigerla, conoscendo tutta questa musica, conoscendo le parti di ciascuno e notando se qualcuno ha lo strumento da accordare… A 87 anni è ancora in grado di resistere sei ore di fila a dirigere l’orchestra. Penso che sia parte del suo modus operandi. Non potrebbe lavorare diversamente.