In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter ha parlato del collega e amico Robert Downey Jr. e del suo futuro dopo

Stando al regista del Re Leone, nonché interprete di Happy Hogan nei film dell’UMC, Downey dovrebbe sedere in cabina di regia.

Ecco un estratto dall’articolo:

Tu e Downey avete fatto parte [dell’UCM] fin dall’inizio. Avete parlato del suo post-Marvel? Che ne pensa?

Non so cosa ne pensa, ma farebbe meglio a dirigere. Altrimenti non sarò più suo amico. È la star del film più colossale di tutti i tempi, ce l’ha fatta. Dopo che hai fatto una cosa simile, puoi solo fare ciò che ami. Se non puoi fare ciò che ami, come potrai ispirare la gente che cerca di avere successo? Ha tantissima passione, è un artista. Comprende le arti visive, si intende di musica. Credo sarebbe un regista formidabile. Se mai dovesse decidere di dirigere vorrei mi desse un ruolo perché voglio mostrargli com’è stato quando ho dovuto dirigerlo io [in Chef – La ricetta perfetta]. Voglio dargli l’estremo opposto dell’equazione.