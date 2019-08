a Parigi e in California vedranno l’arrivo, nei prossimi mesi, di nuove aree tematiche dedicate al mondo Marvel.

Grazie al blog ufficiale Disney Parks, possiamo ora apprendere qualche informazione aggiuntiva sulle novità in cantiere al Disney California Adventure e a Disneyland Paris.

Tanto per cominciare, Scot Drake, Creative Executive, Marvel Global Portfolio, Walt Disney Imagineering spiega che queste aree sono “in un certo qual modo, come gli stessi Avengers: un gruppo di individui diversi che fanno squadra in vista di un obbiettivo comune. Una collezione di indirizzi unici ognuno dei quali dedicato a una specifica disciplina riuniti insieme per la nuova generazione di eroi”.

Worldwide Engineering Brigade (in California) La WEB, Worldwide Engineering Brigade, la casa della Spider-Man Experience, la prima attrazione ride-through avente come protagonista l'Uomo Ragno.

Worldwide Engineering Brigade (in California) La WEB, Worldwide Engineering Brigade, la casa della Spider-Man Experience, la prima attrazione ride-through avente come protagonista l'Uomo Ragno.

Il veicolo Web Slinger Questo veicolo "Web Slinger" permetterà ai visitatori di lanciare delle ragnatele come Spider-Man per recuperare degli Spider-Bot.

Pym Test Kitchen Il luogo dove la tecnologia Pym viene impiegata per... ingigantire o rimpicciolire il cibo!

Doctor Strange Nel Parco sarà possibile incontrare eroi quali Doctor Strange, Black Widow, Ant-Man and The Wasp, Iron Man, i Guardiani della Galassia e altri da Wakanda e Asgard.

Quartier Generale Avengers

La Battaglia di Wakanda Dal Quartier Generale degli Avengers si avrà accesso a una ride che metterà i visitatori a bordo di un Quinjet portandoli a Wakanda e non solo.













Disneyland Paris:

Più di 300 opere che celebrano le storie Marvel saranno esposte al Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel in occasione dell’apertura che avrà luogo la prossima estate. Al D23 Expo 2019, Bob Chapek, presidente di Disney Parks, Experiences and Products, ha rivelato i nuovi rendering della suite a tema con i colori di Spider-Man e ha ricordato il luogo dedicato agli incontri con tanti eroi leggendari. #ArtOfMarvelHotel