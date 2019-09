In molti si ricorderanno la scena in cui Cap taglia la legna a casa “Occhio di Falco” in. A quanto pare è una sequenza chesi ricorda molto bene, tanto che recentemente su Twitter l’attore l’ha usata come pretesto per chiedere al collegase fosse disposto a dargli una mano con la legna nel suo ranch.

Ecco il video:

Sunday at the ranch !! Hey @ChrisEvans Little help here thx #camprenner pic.twitter.com/IXrQ4zYL7X — Jeremy Renner (@Renner4Real) September 2, 2019

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

