Le prime informazioni su The Suicide Squad di James Gunn

Secondo quanto riportato da Deadline (Doctor Who) sarebbe entrato a far parte del cast di, cinecomic DC che sarà diretto da. Anche Pete Davidson (Saturday Night Live) sarebbe in trattative per apparire nel lungometraggio.

Il film sarà una via di mezzo tra il sequel e il reboot, nel cast figureranno attori del primo film come Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang). I nuovi arrivi saranno Idris Elba, David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg, e Storm Reid. Steve Agee doppierà King Shark.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.