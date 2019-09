In molti si sono chiesti se il personaggio di Elsa inavrebbe avuto un interesse amoroso oppure no. Ora, coloro che si sono occupati della scrittura dell canzoni per il film Disney hanno parlato con IGN della questione.

Kristen Anderson-Lopez ha dichiarato:

Come nel primo film Elsa non è definita da un interesse romantico. Esistono così tanti film che definiscono una donna in base al suo interesse romantico. Non è la storia che volevamo raccontare in questo momento. Ciò che volevamo davvero raccontare era, se possiedi questi poteri, come fai a crescere, a evolverti e a trovare il tuo posto nel mondo e anche trovare le risposte che non hai ancora trovato?