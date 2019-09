Esordio sorprendente al box-office italiano per Chiara Ferragni: Unposted . Il documentario-evento, presentato al Festival di Venezia , ieri ha debuttato con ben 513mila euro e una media di 1.300 euro, un risultato davvero ottimo per un giorno infrasettimanale (e il miglior esordio per un film italiano quest’anno). Sarà interessante seguire l’andamento della pellicola, che è stata osteggiata anche da alcuni cinema, nei prossimi giorni al box-office italiano: vi ricordiamo che dopo l’evento di tre giorni in sala, Chiara Ferragni: Unposted arriverà in streaming su Amazon Prime Video. Trovate la nostra recensione del film in questa pagina

Scende al secondo posto It – Capitolo Due, con 113mila euro e un totale di 8.3 milioni di euro, mentre al terzo posto Il Re Leone incassa 93mila euro e un totale di 35.5 milioni di euro.

Al quarto posto Tutta un’altra vita incassa 46mila euro e sale a 631mila euro complessivi, mentre chiude la top-five l’evento Van Gogh e il Giappone che con 42mila euro sale a 71mila euro in due giorni.

Ricordiamo che ieri si sono svolte anche le anteprime serali di C’era una volta a… Hollywood, che verranno conteggiate con i dati di oggi.