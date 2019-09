È ufficiale: dopo mesi di indiscrezioni e sospetti da parte dei fan, oggi il regista Colin Trevorrow ha annunciato che Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum faranno parte del cast di, ultimo capitolo della trilogia che ha rilanciato la saga, tornando nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom.

Trevorrow ne ha parlato all’evento organizzato da Collider al cinema ArcLight di Hollywood martedì sera. Il regista ha confermato che gli attori non compariranno in un cammeo (come aveva fatto Goldblum in Jurassic World: il Regno Distrutto, o Laura Dern in Jurassic Park III), ma avranno ruoli consistenti nel nuovo film.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un anno dopo Il Regno Distrutto e mostrerà l’impatto dell’ingresso dei dinosauri nel nostro mondo e la lotta per la sopravvivenza da parte della nostra specie e della loro. A scrivere Jurassic World 3 vi saranno Trevorrow ed Emily Carmichael, nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme a Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Trevorrow sarà anche produttore esecutivo insieme a Steven Spielberg.

L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.