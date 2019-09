Come rivelato nei giorni scorsiè attualmente in trattative per un ruolo in, nuovo cinecomic incentrato sulla figura del Crociato Incappucciato che sarà diretto da Matt Reeves.

Non sappiamo ancora che ruolo andrà a ricoprire eventualmente Hill nel progetto, anche se si parla di un villain. Per l’occasione Boss Logic ha liberato la fantasia realizzando una fan art che immagina l’attore nei panni di Piguino.

La potete vedere qua sotto:

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese potrebbero partire tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie).

FONTE: CB