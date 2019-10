Disney+ in realtà ci regala esattamente quella possibilità. Sono stato molto fortunato di poter produrre Forky Asks a Question series, una serie di 10 cortometraggi per Disney+, mentre un’altra unità alla Pixar ha lavorato a Lamp Life, la storia di Bo Peep prima di Toy Story 4, che arriverà sempre Disney+.

Ha poi proseguito spiegando:

Si tratta di un nuovo modo di raccontare storie e mostrarle al pubblico come mai fatto prima. Abbiamo sempre realizzato cortometraggi come quelli per i DVD, ma qui parliamo di un’opportunità più grande. Sebbene non ci sia nulla in sviluppo o in programma legato a Toy Story al momento, oltre a Lamp Life e a Forky Asks a Question, la porta è sicuramente aperta. E hai ragione, questi personaggi hanno una storia e un futuro potenziali. Si potrebbe prendere qualunque personaggio e fargli affrontare percorsi davvero interessanti.