La Warner Bros. ha diffuso le stime d’incasso dial box-office americano per la giornata di venerdì: il film vincitore del Leone d’Oro ha raccolto ben 39.9 di dollari (inclusi i 13.3 milioni delle anteprime di giovedì), stabilendo un nuovo record per il giorno d’esordio (un anno fa erano stati prima Venom , con 32.5 milioni, e poi Halloween con 33.1 ad alzare l’asticella). Dopo It e Deadpool 1 e 3, è il quarto miglior giorno d’esordio di sempre per un film vietato ai minori. L’accoglienza del pubblico sembra decisamente positiva, il che dovrebbe garantire un’ottima tenuta al film lungo tutto il weekend: ecco quindi che le ultimissime previsioni che vedevano Joker sfondare i 90 milioni di dollari nel suo primo weekend sembrerebbero confermate. Molto, comunque, dipenderà dal passaparola,

Per quanto riguarda gli incassi internazionali, venerdì il film ha raccolto altri 32.7 milioni di dollari in 73 territori, salendo a 57.2 milioni di dollari fuori dagli USA e 97.1 milioni di dollari in tutto il mondo.

