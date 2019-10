contribuisce a spingere gli incassi di questo inizio di ottobre nettamente sopra all’anno scorso: il film vincitore del Leone d’Oro incassa ben 6.2 milioni di euro, stabilendo il terzo miglior weekend d’esordio dell’anno dopo. Non è semplice fare confronti con altri cinecomic, visto il taglio drammatico del film e soprattutto il divieto ai minori di 14 anni. Un anno fa, comunque,debuttava con 3.7 milioni di euro nel weekend.

Scende al secondo posto C’era una volta a… Hollywood, con 911mila euro e un totale di 10.5 milioni di euro, mentre apre al terzo posto Il Piccolo Yeti con 778mila euro e la seconda miglior media della classifica. Quarta posizione per Ad Astra, con 411mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro, mentre apre al quinto posto Tuttapposto, con 376mila euro.

Sesta posizione per Rambo – Last Blood, con 317mila euro e un totale di quasi 1.3 milioni di euro, mentre al settimo posto Io, Leonardo incassa 288mila euro in quattro giorni (che salgono a 323mila euro in cinque).

All’ottavo posto Dora e la Città Perduta incassa 233mila euro, salendo a 719mila euro complessivi, mentre al nono posto Yesterday incassa 194mila euro e sale a 811mila euro complessivi. Chiude la top-ten Appena un Minuto, che incassa solo 149mila euro.

